1 miljoen euro zat er in Eersel in de coronapot, daarvan is 630.000 euro uitgegeven

EERSEL - Één miljoen euro heeft de gemeente Eersel gekregen van het rijk als compensatie voor gemaakte kosten en misgelopen inkomsten als gevolg van corona. Van dat geld is inmiddels 630.000 euro uitgegeven. In de pot zit dus nog 370.000 euro.

De totale pot is opgebouwd uit verschillende bedragen die beschikbaar werden gesteld voor onder andere handhaving, jeugd, wmo, verkiezingen, cultuur en als compensatie voor gemiste toeristenbelasting. Alleen heeft de gemeente Eersel ervoor gekozen om de bedragen niet te oormerken voor een specifiek doel en vallen ze onder de algemene middelen. ,,Het zijn coronagelden en daar wordt het geld ook aan uitgegeven”, geeft burgemeester Wim Wouters aan.

Voortbestaan in gevaar

Maatschappelijke organisaties, zoals gemeenschapshuizen en sport- en muziekverenigingen, kunnen aanspraak maken op een bijdrage als hun voortbestaan in gevaar komt. ,,We kunnen niet ieder gat dichten. Als een vereniging of organisatie dreigt om te vallen dan grijpen we in.” Dus verenigingen en organisaties met veel reserves moeten daar eerst op interen.

Verenigingen en maatschappelijke organisaties die in de problemen zitten, kunnen via hun contactpersoon contact opnemen met het gemeentehuis. Aan de hand van voorwaarden, het toetsingskader, wordt beoordeeld of ze in aanmerking komen voor steun.

Zelfstandigen

Zelfstandigen komen niet in aanmerking voor de gelden uit de coronapot. ,,Daarvoor zijn andere regelingen, zoals de NOW en TOZO”, geeft Wouters aan. Alleen komt niet iedereen voor de genoemde regelingen in aanmerking. ,,Daar kunnen we als gemeente niets aan doen. Daarvoor hebben we niet voldoende middelen ter beschikking.”

Niet al het geld van de 630.000 euro ging naar maatschappelijke organisaties in de gemeente Eersel. Er is ook geld gebruikt om verschillende aan corona gerelateerde tegenvallers op te vangen, zoals extra kosten voor handhaving, wmo en maatregelen voor de verkiezingen.”

Van de onlangs ontvangen cultuurgelden van 53.886 euro, die in de grote pot zijn gegaan, is inmiddels 48.000 euro uitgegeven aan cultuurmiddelen. Een groot gedeelte daarvan is naar het Kempenmuseum De Acht Zaligheden gegaan.