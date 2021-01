100-jarige Roos van der Staaij-Luyten: ‘Van hard werken blijf je heel lang jong’

Het verlies van veel mensen om haar heen is een van de mindere dingen om zo oud te worden, zegt ze. ,,Het is alweer dertig jaar terug dat ik mijn Piet verloor”, zegt ze met zachte stem. Samen hadden ze een mooi leven, maar met hem maakte ze ook de grootste nachtmerrie door want kort voordat ze trouwden was Piet in de oorlogsjaren een behoorlijke tijd krijgsgevangene in Duitsland. ,,Ja, ik was ontzettend blij toen ik hem weer zag”, weet ze nu nog. ,,Aan het begin van de oorlog werd ons huis ook nog in brand geschoten en toen Piet nog weg... Ik was ontzettend blij dat hij weer terug was en ik wilde hem nooit meer loslaten. Een jaar na de bevrijding zijn we getrouwd.”