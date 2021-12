1210 woningen bouwen in Eersel, maar is het genoeg?

EERSEL - Bouwen, bouwen, bouwen. Dat er meer woningen moeten komen daar zijn de politieke partijen in Eersel het met elkaar over eens. Nog liever gisteren dan vandaag. De gemeente Eersel wil in de komende tien jaar 1210 woningen bouwen.

Er moeten niet alleen snel meer woningen komen, maar het aanbod moet ook passend zijn. Starters, jongvolwassenen, eenpersoonshuishoudens en mensen die op zoek zijn naar een zorgwoning kunnen moeilijk of geen geschikte en betaalbare woning vinden.

Passende woningvoorraad

De invulling daarvan ging het CDA niet snel genoeg. Daarom kwam die partij in de zomer met een voorstel om de doorstroming op gang te krijgen. Het diende een initiatiefvoorstel in om bij woningbouwprojecten te gaan werken met bandbreedtes. Een percentage van hoeveel woningen er per prijscategorie moet worden gebouwd.

Weinig woningen in het middensegment

Het voorstel werd niet aangenomen en wethouder Steven Kraaijeveld gaf aan dat er eerst verder onderzoek moest worden gedaan. Uit onderzoek van Companen is inmiddels gebleken dat het aanbod in het middensegment ondervertegenwoordigd is. Daarom stromen er minder mensen door vanuit de sociale woningbouw naar een andere woning.

Daarom kiest het college ervoor om de komende tien jaar 1210 woningen bouwen, waarvan 205 sociale huurwoningen met een prijs tot 752 euro, 30 huurhuizen in de vrije sector met een prijs tussen 752 en 1000 euro, 310 koopwoningen met een prijs tot 210.000 euro, 240 woningen met een prijs tussen 210.000 en 290.000 euro, 290 huizen met een prijs tussen 290.000 en 360.000 euro en 135 woningen met een prijs van boven de 360.000 euro.

Niet veel afwijking

Qua bandbreedtes verschilt dat amper met de genoemde percentages in het voorstel van het CDA. Dat erkent ook Kraaijeveld. ,,Al heb ik toen ook gezegd dat het kon dat de percentages niet veel zouden afwijken. We hebben het nu wel over een ander aantal woningen dat wordt gebouwd, omdat we meer bouwen dan de eerder door de provincie genoemde aantallen. Ook kijken we niet naar gemiddeldes per plan, maar naar het totaal van deze plannen samen.”

Eerder liet de wethouder al weten bezig te zijn met uitleglocaties voor de zes kernen in de gemeente. De dorpen kunnen dan buiten de bebouwde kom verder groeien. In vijf van de zes kernen zouden al locaties beschikbaar zijn, behalve in Vessem.

Aanwas van buiten de gemeente

Of dat dat genoeg is moet nog blijken, want de gemeente groeit door binnenlandse aanwas. De verwachting is dan ook dat zo’n zevenhonderd van de 1210 woningen bewoond gaan worden door mensen die van buiten de gemeente komen.