14 gewonden na elektrocutie tijdens kampioenenviering hockeyploeg in Mol

Video Jager waarschuwt voor hazenpest na vinden van dode haas in Bladel

10:00 VELDHOVEN/BLADEL - Dat Harrie Peeters regelmatig dode dieren vindt, is niet spectaculair. Hij is immers jager in het bosgebied aan de rand van Bladel. Maar dit keer was er iets bijzonders aan de hand. ,,De dode haas die ik vond, leek gezond en lag er normaal bij. En ik weet: hazen overlijden niet zomaar.”