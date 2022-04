150-jarige kledingzaak Franken al vijf generaties op dezelfde plek in Bergeijk

BERGEIJK - Al vijf generaties met één winkel op dezelfde plek aan het Hof 25 in het centrum van Bergeijk. Sinds de geboorte van de kledingzaak van de familie Franken anderhalve eeuw geleden, wist zij de winkel met steeds weer nieuwe impulsen zo lang ‘in de lucht’ te houden. En de nieuwe generatie is van plan dat nog decennialang vol te houden.

Het roer van de zaak is nu in handen van de zussen Anne en Noor Franken. Omdat de vrouwen een duidelijke taakverdeling in de bedrijfsvoering hebben afgesproken voert Anne het woord maar benadrukt daarbij dat beiden van evenveel waarde voor de winkel zijn.

Even vrij tussen twee banen

„De eerste drie generaties hadden hier een kleermakerswinkel”, vertelt Anne. „Mijn ouders hebben er uiteindelijk een kledingwinkel van gemaakt. De oorsprong van onze familie ligt in Limburg.” Aanvankelijk leken de zussen een ander spoor in hun leven te kiezen, totdat toeval daar plots een andere draai aan gaf. „Mijn ouders vroegen mij te helpen tijdens een personeelstekort. Ik had even vrij tussen banen en hielp ze vooruit. Mijn ouders waren erg gedreven en vol energie in hun winkelwerkzaamheden”, aldus Anne. Het viel de ouders op dat Anne wel erg veel over de winkel wilde weten toen ze inviel. Noor hoorde dat ook en snel daarna maakten ze met z’n vieren het plan het stokje van de zaak naar de nieuwe generatie over te dragen.

Quote Wij komen altijd binnendoor en onze mannen buitenom. Soms kom ik zelfs twee dagen niet buiten Anne Franken

Noor en Anne runnen de winkel al samen sinds 1998. Hun echtgenoten bemoeien zich daar niet mee. „Noor heeft ruimtelijk inzicht, zorgt voor de inrichting van de winkel en heeft de mannenafdeling onder haar hoede. Ik zorg voor het PR-stuk en voor de damesafdeling. De zussen wonen ook boven de zaak. „Wij komen altijd binnendoor en onze mannen buitenom. Soms kom ik zelfs twee dagen niet buiten.” Moeder Fien die naast de winkel woont, heeft nog veel interesse in de bedrijfsvoering van haar dochters. „Ze is steeds nieuwsgierig naar de voorraden. Dat is ook wel belangrijk in deze branche.”

Negen strakke borden

Franken Kleding trekt kopers binnen een cirkel van zo’n 25 kilometer van Bergeijk, maar ook Belgen en Nederlanders over de grens. „Zij komen voor de supermarkt en lopen hier dan ook binnen.” Daar heeft Noor een tentoonstelling ingericht met negen strakke borden. Gevuld met foto’s en passende teksten krijgt de klant een helder beeld van de generaties Franken en hun ‘werk aan de winkel’. „Verder hebben we ieder weekend iets speciaals en eind van het jaar een feest met het personeel.” Hoe je het zo lang volhoudt met een winkel? „Goed naar je klanten kijken en luisteren.” Aan stoppen of opvolging denkt Anne niet. „Dat is voor later.”