165 woningen erbij in Oirschot, maar buren kijken straks tegen metershoge gebouwen aan

Ze wonen er zo prachtig, Jo van Gerven al tientallen jaren in de boerderij, buurman Gijs Meerman en zijn partner Ilse van Hout sinds 2019 in de aanpalende woning. En eerlijk is eerlijk: ,,We wisten dat er hier gebouwd zou gaan worden toen we hier kwamen wonen”, zegt Meerman. ,,Daar zijn we ook niet tegen, natuurlijk moeten er woningen gebouwd worden in Oirschot en we vinden het ook prima dat er hier tegenover wordt gebouwd.”