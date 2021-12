2,5 kilometer verlichte straten tijdens Duizel by Light

Alles uit de kast

De leerlingen van basisschool St. Jan kregen eerder allemaal een lampion mee naar huis, die ze tijdens de wandeling gebruiken. Plaatsgenoten werden opgeroepen met de leus: Hé Doede Mee . Wiens huis grenst aan de wandelroute, kreeg het verzoek om alles uit de kast of van de zolder te halen. Om huis, tuin, en straat te versieren met zoveel mogelijk lichtjes. Zo zorgen de Duizelnaren samen voor een sfeervolle route. Er is geen start of eindpunt, iedereen begint gewoon met wandelen vanaf de plek waar hij woont. Dat maakt de avond voldoende coronaproof.

Het idee voor Duizel by Light kwam van Ruben de Haas (31). Hij woont pas een jaar in Duizel. Toen hem in het buurtkrantje Efkes Duyselen werd gevraagd wat hij nog mist in Duizel, vertelde hij dat hij graag een lichtjesroute wilde organiseren. Drie dagen later zaten Marlène Kox (51), Frank Wintermans (53) en de rest van het comité - die in Duizel wel vaker wat organiseren - bij elkaar. De Haas lichtte zijn idee toe, en er werd een plan de campagne gemaakt.