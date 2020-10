25 jaar Regiobank Vessem: van minibalie naar lange relaties

VESSEM - In 1995 begon RegioBank in Vessem vrijwel zonder klandizie. 25 jaar later is de bank er niet meer weg te denken.

Pieter van der Steen kon in 1995 de NMS Spaarbank overnemen van wijlen Harrie Becx. Een klein kamertje met een minibalie, meer was het niet. Korte tijd later kreeg hij versterking van Tonny Heijnen. NMS Spaarbank ging over in RegioBank en een jaar later betrok het tweetal een kantoor in het pand van De Gouden Leeuw. In 2006 werd het huidige pand aan de Mr. de la Courtstraat betrokken. Van der Steen: ,,Met een eigen parkeerplaats. Dat vinden wij belangrijk voor onze klanten.’’ Heijnen: ,,Klanten kunnen hier altijd binnenlopen. Als de nood hoog is, helpen we ze zelfs in het weekend. Op een veilige manier geld storten en opnemen is nog steeds mogelijk.’’

De financiële instelling positioneert zich graag midden in de gemeenschap. ,,Met het kantoor, personeel en lokale sponsoring zijn we zichtbaar. We zijn actief in de buurt door activiteiten te ondersteunen. Als enige bank werken wij daarin samen met het Oranjefonds.’’

RegioBank is er voor de particuliere klant en de zzp’er. ,,Langetermijnrelaties zijn onze insteek’’, stelt Van der Steen. ,,Uit een onderzoek bleek dat 50 procent van de mensen in de regio het prettig vindt om totaalklant te zijn. Vanaf toen hebben we onze visie concreter gemaakt. Naast hypotheken hebben we ook direct de focus op verzekeringen gelegd.’’

Tweede generatie

Inmiddels treffen de bankiers de tweede generatie al aan in hun kantoor. En niet alleen in Vessem. Bij toeval kwamen ook de RegioBanken in Middelbeers en Hilvarenbeek op hun pad. Inmiddels vormt het duo de directie van drie vestigingen met twaalf personeelsleden. Daarnaast zijn ze onder de naam Handass Financieel Advies onafhankelijk adviseur op het gebied van verzekeringen en hypotheken.

Ideeën om het jubileum te vieren zijn er genoeg, maar momenteel niet uitvoerbaar. ,,We doen wel iets voor de klanten. Een jaar lang verloten we elke maand een aantal boeketten rozen. We bezorgen de bloemen persoonlijk wat positieve reacties oplevert’’, ervoer Heijnen.