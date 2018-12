29 mensen willen de nieuwe burgemeester van Eersel worden

Vogellief­de Hapert bestaat halve eeuw

17:43 HAPERT - ,,We kwamen veel in het café van Harrie Claassen. Kletsen over vogels. Theo Michelbrink stelde een club voor. Hij werd voorzitter en ik penningmeester”, herinnert Wil Jansen zich. Vijftig jaar later is hij nog steeds lid van Vogelliefde Hapert.