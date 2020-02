‘38 in Hapert is niet zomaar een restaurant’

HAPERT - Na het vertrek van Italiaans restaurant ‘La Solitaria’ is de open plek aan de Markt in Hapert weer opgevuld. Deze week opende de familie Mkrtsjan er ‘ Lunch & Diner 38 '.

‘Binnen drie weken hebben we alles voor elkaar gekregen”, vertelt zoon en chef-kok Haroet Mkrtsjan. Samen met zijn vader Sammy en moeder Margarita wil hij in Hapert een eigen plek veroveren. Hij bouwt daarvoor op de ervaring die de familie opdeed in de Weebosch. Daar hadden ze tot eind vorig jaar een restaurant.

,,Ik wil contact hebben met de inwoners. Niet restaurant nummer zoveel zijn. Daarom zochten we weer iets in een dorp. In de Weebosch kende ik iedereen”, aldus Haroet Mkrtsjan.

Lokale producten

De klassieke Italiaanse inrichting van het restaurant werd met behulp van ontwerpadvies van Marije Fransen-Dona aangepakt: ,,Stoer, maar speels. Modern, maar niet te strak. Gezellig, niet te formeel”, karakteriseert hij zijn nieuwe zaak. In de keuken werkt de familie met verse en - waar mogelijk - lokale producten.

Vader Sammy weet hoe je pizza’s ambachtelijk en naar traditioneel Italiaans recept kunt maken. Daarnaast staan voldoende lunch- en dinergerechten op de kaart om aan de wensen van elke gast te voldoen.

Haroet deed tijdens zijn opleiding op De Rooi Pannen ervaring op in diverse restaurants. ,,Voor mezelf werken en gastvrij zijn. Iets extra’s doen. Dat wilde ik altijd al. Ik ga daarom ook voor de mond-tot-mondreclame. Als mensen over je praten, hoef je niet te adverteren.” Daarom ook is het in de laatste uren voor de nieuwe zaak opengaat een drukte van belang met laatste klusjes en het ontvangen van leveranciers. ,,Met de opening moet het kant en klaar zijn. Je kunt maar één keer een eerste indruk maken.”

Bakker Wieland

Het restaurant is open van 10.00 tot 21.00 uur. Dinsdag is de zaak gesloten. Lunch & Diner 38 kan vijftig gasten ontvangen. Er is een zithoekje voor een kopje koffie met gebak van de lokale bakker Wieland.