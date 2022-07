50 metalen bogen op de Oirschotse Heide als tijdreispoorten naar de tijd van Willem I

Hij had allang dood moeten zijn, maar Knegsel­naar Johan Foliant schrijft zijn tweede boek over ALS

KNEGSEL - Vijftien jaar heeft Johan Foliant ALS en dat vindt hij reden voor een feestje. Gezien de verwachtingen had hij allang overleden moeten zijn. Maar hij is er nog en schreef een tweede boek over de ziekte. ,,Ik heb geluk gehad.”

24 juli