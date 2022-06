50e Pinksterfeesten en 75 jaar Brandweer Westelbeers, da's drie dagen feest!

WESTELBEERS - Als het destijds in 1970 goed was gegaan bij de administratie, konden ze in Westelbeers nu trots zeggen: ,,Onze Pinksterfeesten zijn even oud als Pinkpop!” In 2022 lopen ze weliswaar een jaartje op Nederlands en Limburgs oudste evenement achter, maar dit weekend is de 50e editie in De Beerzen dan toch een feit.

Twee jaar geleden zouden ze eigenlijk het 50-jarig bestaan van de Westelbeerse Pinksterfeesten hebben moeten vieren. Maar ja, de bekende crisis met de C stak de kop op en dat was dat. Voor 2021 was er nog even hoop, maar da's nu ook geschiedenis. ,,Dus hebben we er nu maar de 50e ‘editie’ van gemaakt", lacht voorzitter Rob van Beers.

‘Het is wat het is’, zullen ze de afgelopen jaren in Westelbeers hebben gedacht. Die gemeenschap krijg je toch niet gauw van hun à propos.

Quote Wat er ook gebeurt: we komen niet zonder bier te zitten Rob van Beers, Voorzitter Stichting Pinksterfeesten Westelbeers

Ieder jaar staat de hele gemeenschap klaar om de Westelbeerse Pinksterfeesten in goede banen te leiden. Achter de bar, de kassa, als hekkensjouwer of héél anoniem achter de schermen. Maar ze staan er wel.

,,Dat is denk ik de kracht van de feesten, maar zeker van heel Westelbeers", zegt Van Beers. ,,Het zijn onder andere de ouders van de kinderen die ze aan de schoolbus toevertrouwen.”

De schoolbus die dankzij de Pinksterfeesten in Westelbeers in 2019 kon worden aangeschaft.

Ja, die schoolbus. Daar begon het allemaal mee in 1970. Ja, eigenlijk al jaren eerder, maar iedereen weet hoe dat gaat. Dat duurt wel even. Er moesten Westelbeerse kinderen naar school in Middelbeers. ,,Er was nog geen fietspad van Westelbeers naar Middelbeers", zegt Van Beers.

Totdat Piet van Hek een bus schonk aan de Westelbeerse gemeenschap. Zodat die kinderen veilig naar school konden.

,,Het was meteen helder dat we zelf iets moesten regelen om die bus te behouden. En te onderhouden.” Dáár ontstonden de Pinksterfeesten. Daarmee werd geld ingezameld waardoor vijftig jaar lang de bus werd onderhouden. En dat niet alleen. In 2019 werd zelfs een nieuwe bus aangeschaft. ,,Die oude was versleten.”

Touwtrekken tijdens de Pinksterfeesten in Westelbeers.

Feest!

Dat zal allemaal wel, maar het is ook gewoon leuk. Een feestavond op zaterdag, met Kruzo, Stuk, Smèrrig Diskjochies, Zanger Kafke. Op zondag een kindermiddag met DJ_Nbeats én de jubilerende brandweer van Westelbeers die alles uit de kazerne haalt voor een spectaculaire demonstratie waarna onder andere de Band Zonder Banaan ('Die hadden we twee jaar geleden al geboekt, maar die komt nu toch') er nog een feestje van maakt.

En dan op maandag nog de beroemde rommelmarkt met looporkesten, straattheater, een luchtkussen, schminken en vanaf 16.00 uur DJ Roel Adriaans, Jan Witlox en Edrie Antonissen.

Bier bijbestellen

Daar komen ze ook vanuit de Kempendorpen zoals Vessem, Netersel en Lage Mierde op af. ,,De feestavonden hebben we standaard 1500 man binnen", zegt Van Beers. Meer mag ook niet. Maar die rommelmarkt op pinkstermaandag dan? ,,Daar komen duizenden mensen op af.”

Maar dat heeft dan twee jaar stil gestaan. Zijn ze wel voorbereid op een eventuele grotere aanloop dan voorheen? Is er genoeg bier? ,,We zijn er klaar voor", lacht Van Beers. ,,Als het bier opraakt, bestellen we bij. Zo simpel is het: bellen en bestellen. En dan wordt het bezorgd. Want wat er ook gebeurt: we komen niet zonder te zitten.”

Laat staan zonder schoolbus. Westelbeers regelt het.

Het toenmalige brandweerkorps van de Brandweer Westelbeers.