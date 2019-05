55 jaar carnaval in Riethoven: Gordijn diende als cape voor de eerste prins in Bremspoersengat

,,We kwamen in het café van Piet Mollen – ’t Sonneke – bij elkaar in 1964 met de vraag hoe we carnaval gingen vieren in Riethoven.” Aan het woord is de 84-jarige oud-bakker Piet Cremers die de eerste prins (Prins Mik d’n Urste) van Bremspoersengat werd. Cremers werd eveneens de elfde prins in Riethoven. Hij haalt samen met de 22e, de 33e en 44e prins herinneringen op aan het carnaval.