60 hectare zonnepanelen en samen warmtepompen inkopen; Reusel-De Mierden voldoet aan klimaatdoelstellingen

Het plan voor de aanleg van de zonnevelden aan de Laarakkerdijk werd onlangs gepresenteerd op een goed bezochte informatieavond. Drie projectontwikkelaars gaan daar op twee velden van elk 30 hectare zonnecollectoren aanleggen. Inwoners van Reusel-De Mierden kunnen daar via certificaten groen in beleggen en profiteren van het rendement.

Stroom afvoeren via bestaande kabel van windmolens

Volgens een woordvoerder van KempenStroom, dat de infoavond organiseerde, kan een deel van de opgewekte energie afgevoerd worden via de reeds bestaande kabel van de windmolens. Voor de rest moet er nog een aanpassing van het transformatorstation in Hapert plaatsvinden. Aanmelden om via certificaten deel te nemen kan later dit jaar als met de aanleg wordt begonnen.

Voor deelname aan de inkoop van een hybride warmtepomp kunnen inwoners van Hulsel en Lage Mierde zich nu al aanmelden, KempenEnergie werkt daarin samen met de gemeente Reusel-De Mierden.

Quote Ik heb nu ook een elektri­sche auto en daar komt mogelijk een warmtepomp bij, dan kom ik weer elektrici­teit tekort Walter Dirkx

Reuselnaar Walter Dirkx is een van die inwoners die nadenkt over een volgende stap in de energiebesparing in zijn woning. Hij denkt aan zo’n warmtepomp. ,,Ik woon in een tussenwoning, heb al vijftien zonnepanelen liggen en de muren geïsoleerd’’, zegt hij.

,,Maar ik heb nu ook een elektrische auto en daar komt mogelijk een (hybride) warmtepomp bij, dan kom ik weer elektriciteit tekort. Daarom overweeg ik ook nog om zo’n zeventien panelen erbij te leggen. Door de hybride warmtepomp verwacht ik dan de helft van het aardgas in de woning te besparen.’’

De hele dag luchten

Na het aanmelden als lid van KempenEnergie werd er bij hem een (gratis) energiecheck gemaakt. ,,Ik kreeg tips zoals de hele dag luchten met de ramen open’’, legt hij uit. ,,Als ik mee kan doen met de inkoop van een warmtepomp kan ik nu profiteren van de collectieve inkoop.’’

KempenEnergie geeft nog steeds gratis adviezen; behalve in Reusel-De Mierden ook in Bladel, Oirschot, Eersel en Bergeijk waar er wekelijks een inloopspreekuur is (zie kempenenergie.nl).