‘60 jaar muziek in de Kempen’, expositie in het Kempenmuseum

Mari Bouwmans ziet zichzelf zaterdag terug als gitarist van de Red Stars en Doomsday op zwart-witfoto’s uit de jaren zestig en zeventig. De Eerselnaar is een begrip in de Kempische popmuziek. “Met veertien jaar ben ik begonnen en heb sindsdien in allerlei bands gespeeld.” Hij bekwaamde zich op verschillende instrumenten en was dirigent van een blaaskapel. In plaats van een gitaar kreeg hij zaterdagmiddag een schaar aangereikt om een lint door te knippen en de expositie te openen.

Fender Telecaster (1/3)

Daaraan ging veel werk vooraf. “Met Lowie Seuntjens heb ik veel uren doorgebracht in het museum. Maar hier staat een vrijwilliger die trots is op wat we hier samen hebben neergezet”, zegt Henk van de Klundert. De Eerselnaar pakte al voor corona het idee op om iets te doen met veertig jaar muziek in de Kempen omdat het museum toen veertig jaar bestond. Uiteindelijk is het zestig jaar geworden. Een oproep in deze krant leverde prachtige objecten, foto’s en kleding op. Trots is hij bijvoorbeeld op een replica van het drumstel waarop Beatles-drummer Ringo Starr ‘Can’t buy me love’ en ‘Help’ inspeelde. Tijdens het laatste liveconcert van The Beatles op het dak van het Apple kantoor in Londen speelde George Harrison op een speciale Fender Telecaster waarvan er slecht drie werden gemaakt. Een voor Harrison, een voor Eric Clapton en de derde staat komende twee maanden in het Streekmuseum in Eersel.

DJ Johnny D

Tot de genodigden voor de opening behoort ook Jan Daniëls (84) uit Hapert. Hij staat als DJ Johnny D op een foto die in 1967 is genomen in de kelder van D’n Tref in Hapert. “In een straal van 150 kilometer was ik toen de enige met een drive-in discotheek. Elk weekend ging ik twee keer op pad in Nederland en België.”

Bouwmans geniet intussen met volle teugen van de tentoonstelling die in tien thema’s is ingedeeld. “Ik vind het hartstikke leuk om te zien.” Trots is hij op de ingelijste tekst van zijn carnavalslied Den Hauwmauw waarmee hij in 1981 een wedstrijd van Omroep Brabant won. “Twee keer ben ik kampioen bij Omroep Brabant geweest met een zelfgeschreven nummer. Het heeft me niets opgeleverd, alleen maar geld gekost. Ik had indertijd café Het Wapen van Eersel. De winnaar werd live op de radio bekend gemaakt en iedereen kwam me feliciteren.”

En zo werden al tal van herinneringen opgehaald. Velen gaven aan terug te komen om alles nog eens op het gemak te bekijken. Vanaf 4 juli vindt er elke zondag tot en met 29 augustus een lezing en live muziek plaats vanaf 14.00 uur. Het programma is te vinden op achtzaligheden.nl. De tentoonstelling is tijdens de reguliere openingstijden te bezichtigen tot en met 5 september.