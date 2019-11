65 jaar Willems Business Cars in Hoogeloon

Met Geert-Jan (57) en broer Rob (56) zit op dit moment de derde generatie Willems in de directie van het familiebedrijf uit Hooge­loon. ,,Wij namen het bedrijf in 1993 over van onze ouders en hebben ons toen verder gespecialiseerd in het zakelijke vervoer. We vervoeren zakenmensen met een luxe wagenpark en onderweg kunnen zij hun werkzaamheden discreet voortzetten. Op dit moment hebben we zeven luxe personenauto’s en dertien busjes waarvan drie vip-cars. Die worden bereden door achttien vaste en elf oproepkrachten. Zij zijn allemaal getraind in het taxivervoer, keurig geüniformeerd en spreken de moderne talen”, zo legt Geert-Jan uit.