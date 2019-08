75 jaar Spoordonkse Boys: 'Belangrijke bijdrage aan leefbaarheid'

Het vaandelteam van Spoordonkse Boys degradeerde afgelopen seizoen uit de derde klasse. Dat was vervelend, maar in Sporring is het realisme nooit ver weg. ,,We willen een team dat er honderd procent voor gaat", zegt voorzitter John Beerens. ,,Dat verwachten we; arbeid leveren. Als het dan lukt, dan is het mooi. Maar lukt het niet, dan is er niemand overboord. Met de huidige groep moeten we in de komende jaren goed kunnen meedraaien in de vierde klasse, en wellicht kunnen we nog eens de derde klasse aantikken. Maar het is geen must om in de derde klasse te spelen."