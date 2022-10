A67 richting Eindhoven dicht door brandende vrachtauto bij Knegsel

Char­lot uit Hooge Mierde wil helemaal geen model worden, maar straalt in modellen­pro­gram­ma Wishing On A Star

HOOGE MIERDE - Het is dan misschien niet haar toekomstdroom, maar zonder volledige toewijding was ze er nooit aan begonnen. De 27-jarige Charlot van Gisbergen is te zien in het RTL-programma ‘Wishing On A Star’, waarbij gezocht wordt naar een allround topmodel.

17 oktober