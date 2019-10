Aan de slag met zwaar drankgebruik tieners de Kempen

Er is dit jaar vaker onderzoek gedaan naar het drankgebruik onder Kempische jongeren. Elke keer vindt de Bergeijkse wethouder Manon Theuws de uitslag confronterend. ,,Heel heftig en confronterend. Helaas weten we dat het zo is. Veel Kempische jongeren gaan op jonge leeftijd al aan de drank. Daar proberen we nu iets aan te doen.”