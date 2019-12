Aanbod van verboden ayahuasca is online nog overal

Wie de zoektermen ‘ayahuasca’ en ‘ceremonies’ intikt vindt nog altijd een groot aanbod aan bedrijven in Nederland die bijeenkomsten met de geestverruimende thee organiseren. In Zuidoost-Brabant zijn er tenminste drie bedrijven die online openlijk ceremonies aanbieden of ayahuasca als één van hun producten noemen.

Dat is opmerkelijk, omdat de invoer van deze drank definitief is verboden na een uitspraak van de Hoge Raad in oktober van dit jaar. Ayahuasca-thee wordt gemaakt uit twee verschillende planten en bevat het bestanddeel dimethyltryptamine (DMT). Deze stof valt onder de Opiumwet en wordt beschouwd als een harddrug.

Website

Het bedrijf Krystal Ayahuasca uit Nuenen - dat gespecialiseerd is in onder meer meditatiesessies en energetische coaching en heling - geeft op zijn homepagina aan dat het is gestopt met de ayahuasca-ceremonies. Daarbij wordt verwezen naar de rechterlijke uitspraak.

Op een andere pagina van de website worden online bezoekers echter nog wél uitgenodigd om deel te nemen aan ayahuascasessies. Een woordvoerdster van Krystal Ayahuasca bevestigt dat het bedrijf het drankje niet meer inzet voor spirituele bijeenkomsten of begeleiding. Op de vraag waarom het onderwerp ayahuasca(ceremonies) dan nog steeds een prominente rol speelt op de website wil zij niet reageren.

Sessies

Een ander bedrijf, Aya Cura uit Eindhoven, ontkent dat het online adverteert met ayahuasca-ceremonies. Op de website worden wel degelijk sessies aangeboden. Een anonieme woordvoerder wil deze krant niet te woord staan.

Het derde bedrijf, SiriusJ uit Eindhoven, heeft de term ‘ayahuasca’ staan onderaan zijn webpagina’s in een opsomming van de producten/diensten. Dat betekent volgens eigenaar Jack Schampers niet dat hij met de verboden thee werkt. ,,Ik wil me aan de wet houden, dus ik ben ermee opgehouden. Het woord ‘ayahuasca’ moet ik uit de voettekst halen, dat ben ik vergeten.”

De energetisch therapeut geeft aan dat veel van zijn collega’s inmiddels met andere stofjes werken om klanten dezelfde soort spirituele ervaring-loslaten van trauma’s of verkrijgen van geestelijk inzicht- te bezorgen als met de ayahuasca. Het gaat bijvoorbeeld om drankjes waarin truffels verwerkt zijn. Of ze zijn helemaal gestopt met de sessies.

Streep gezet

Dit komt deels overeen met het online beeld: op internet zijn er ook een aanzienlijk aantal bedrijven te vinden die aangeven een streep gezet te hebben gezet door het gebruik van ayahuasca. Op de webpagina's van veel van die organisaties is desondanks vaak nog veel informatie te vinden over het plantaardige tripmiddel en de ceremonies, zoals in het geval van Krystal Ayahuasca.



Er lijkt in de regio vooralsnog geen sprake te zijn van (pro-)actieve handhaving van het verbod. De politie Oost-Brabant geeft aan zich niet specifiek te richten op de aanpak van ayahuasca-ceremonies. ,,(Maar) als we in het werk in aanraking komen met ayahuasca dan treden we ertegen op,”aldus een politiewoordvoerster.

Damocles

Binnen de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant bestaat geen gemeenschappelijk beleid voor handhaving. Gemeenten moeten individueel bepalen welke bestuursrechtelijke middelen ze daarvoor willen inzetten, zoals de Wet Damocles. Een burgemeester kan in dat geval een pand sluiten waar ayahuasca is gevonden, zoals eerder dit jaar in Eersel gebeurde.

Iboga

De politie viel dit voorjaar een woning in deze gemeente binnen toen een ceremonie van het bedrijf Inner Mastery International op het punt van beginnen stond. Een paar weken daarvoor was na een sessie van deze Spaanse organisatie een Hongaarse man overleden. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd, volgens het bedrijf. De man zou geen ayahuasca hebben gedronken, maar het eveneens geestverruimende iboga, dat alleen met een vergunning mag worden verstrekt.