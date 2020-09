Aandacht in Eersel voor een nauwelijks zichtbaar reptiel: de gladde slang

EERSEL - Vrijwilligers van RAVON en Staatsbosbeheer gaven voorlichting over de gladde slang en dan met name over de gevaren die het Europees beschermde reptiel bedreigen.

De voorlichtingsstand werd druk bezocht door de vele fietsers en wandelaars die op deze zonnige zaterdag een tochtje over de Cartierheide hadden gepland. De meesten waren gekomen om te genieten van het mooie weer en de prachtig bloeiende heide. Over het algemeen werd er verwonderd gereageerd op het feit dat de slang hier een leefgebied heeft. Niemand had er ooit eentje gezien.

Slangen goed gecamoufleerd

Vrijwilliger van RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) Jos Vroegrijk: ,,Dat is het probleem. Deze slangen zijn zo goed gecamoufleerd dat je ze nauwelijks ziet. Wij lopen jaarlijks zeven keer een vaste route door de Cartierheide en Reuselse Moeren. Zo brengen we de slangen in kaart. De slangen liggen regelmatig, vooral in de namiddag en avond op het warme fietspad. Dat vinden ze lekker. Vooral de jonge exemplaren van ongeveer 15 centimeter worden niet aangezien voor een slang. Het is net een takje dat er ligt. Ik fiets hier vaak en dan moet dat met een snelheid van 10 km/u om de eventueel aanwezige slangetjes te zien."

De gladde slang voelt zich thuis tussen de heide en in de bosrand. Hij kan uitgroeien tot een slang van 60 centimeter en wel twintig jaar oud worden. Vlak bij de informatiestand wordt een jong kronkelend slangetje waargenomen. Aanwezigen komen aanlopen om het te filmen en te fotograferen. Maar zelfs met je neus er bovenop moet je nog heel goed kijken om het gecamoufleerde beestje te kunnen volgen.

Natuur beschermen en beleven

Staatsbosbeheer staat er wat anders in dan de slangenbeschermers. Jos Kerssemakers van SBB: ,,Naast de natuur beschermen, is natuur beleven ook een van onze doelstellingen. En dat botst nog wel eens. Wij moeten proberen een middenweg te vinden om een breed publiek te laten genieten en toch voorzichtig om te gaan met de natuur." Om de slang echt te beschermen zouden rigoureuze, veel geld kostende maatregelen nodig zijn. Een goede voorlichting en aandacht voor de gladde slang draagt zeker bij in de bescherming van deze bedreigde diersoort.