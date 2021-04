Aanhangwagens zijn niet aan te slepen: topdrukte in fabriek Wagenbouw Hapert

Straatman Mode in Hapert verliest gevecht van covid-19: ‘De toekomst is te onzeker’

10 april HAPERT - Straatman Mode sluit de deuren. De damesmodezaak, sinds 1960 een begrip in Hapert, kan niet opboksen tegen het coronavirus. En dat terwijl de derde generatie al klaarstond. ,,61 jaar hebben we met bloed, zweet en tranen voor deze zaak geknokt. Maar we stoppen ermee: de toekomst is te onzeker.”