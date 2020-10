Aanhoudingen voor mensensmokkel op A67 en A16

Marechaussees hielden bij Breda twee 19-jarige mannen uit Frankrijk aan. In de auto en in kledingstukken van de Fransen vonden de marechaussees in plastic gewikkelde pakketten met geld. De mannen konden niet goed verklaren hoe ze aan het geld waren gekomen. Daarom zijn ze aangehouden voor witwassen. Het geld, ongeveer 16.000 euro, is in beslag genomen.