Aanleg fietspad Luyksgestel-Weebosch begonnen

LUYKSGESTEL/WEEBOSCH - De aanleg van de fietsverbinding tussen Luyksgestel en Weebosch is gestart. Deze week zijn daarvoor de noodzakelijke bomen gerooid die de ruimte moeten vrijmaken voor dit fietspad aan beide zijden langs de Hoge Rijt. Elders in Luyksgestel en de Weebosch wordt ter compensatie daarvan tweeduizend vierkante meter landbouwgrond aangeplant met groen. De aanleg van deze fietsverbinding kost 1 miljoen euro.

Zowel de dorpsraad in Luyksgestel als die in de Weebosch is blij met de aanleg van deze langgekoesterde veilige fietsverbinding. Het één kilometer lange traject tussen de dorpskernen van Luyksgestel en de Weebosch komt 2,40 meter van de rijbaan te liggen. De betonnen fietspaden aan beide zijden van de weg worden elk 3 meter breed.

Nu deze week de noodzakelijke bomen worden gerooid, worden volgende week de grondwerkzaamheden gedaan, zodat een zandbed ontstaat waarop straks het beton kan worden gestort. Tijdens dit werk moet ook de bodem op enkele plaatsen worden gesaneerd. Bovendien zullen archeologen bij het graafwerk meekijken om te zien of de bodem nog nieuwe schatten herbergt die eerder nog niet waren ontdekt.

Breder pad

Bij de kruising met de Zwarte Bergendreef wordt tussen het fietspad en de rijbaan ruimte gemaakt, zodat auto’s die de Hoge Rijt willen oprijden daar voldoende plek hebben om zich op te stellen. Bij het kapelletje buigt het nieuwe fietspad zich daaromheen. Eerder waren B en W van plan om het pad maar 2,50 meter te maken, maar omdat het op de fietspaden steeds drukker wordt en ook de elektrische fiets zijn opmars heeft gemaakt is gekozen voor een iets breder pad van 3 meter.

Gelijktijdig met de aanleg van de fietspaden wordt ook de weg zelf aangepakt. De huidige voorrangsweg wordt omgebouwd tot een erftoegangsweg met een maximale snelheid van 60 kilometer per uur. Door de aanleg van de fietspaden zal het verkeer hinder ondervinden. Via halve wegafzettingen wordt geprobeerd deze hinder zo klein mogelijk te houden. Er is ook hier gekozen voor beton, omdat dat een langere levensduur heeft dan asfalt. In maart wordt het beton gestort, zodat het fietspad begin april in gebruik kan worden genomen.

Deze fietsverbinding is onderdeel van het gemeentelijk mobiliteitsplan waarop zes fietspaden staan ingetekend. Afgelopen najaar werd vanuit dat plan het fietspad langs de Broekhovenseweg in Riethoven aangelegd, waardoor daarmee een veilige snelfietsverbinding is ontstaan vanuit de kern Bergeijk via de Riethovensedijk en de Broekhovenseweg naar Veldhoven/Waalre. Het ontbrekende stukje van het plan is de fietsverbinding tussen Riethoven en Westerhoven dat voor de komende jaren op het programma staat.