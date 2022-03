Aanleg rotonde N397 met Diepveldenweg vordert gestaag

Sacha verliet Oekraïne voor de liefde, maar haar hart breekt door wat er nu gebeurt; ‘De Russen? Ze weten niet beter’

BLADEL - Haar moeder uit Kiev had net nog gebeld. Er sloegen granaten in in de wijk, maar ze wil van geen wijken weten. ,,Een oorlog, bommen, tanks, een week geleden had ik het niet kunnen voorzien”, zegt Sacha van der Heijden-Tychkovska (37) uit Bladel. Intussen zette ze een actie op poten. Om te helpen. En dat werkt want op één dag werd maar liefst 11.000 euro opgehaald.

