Aannemersbedrijf Bergeijk eist 100 procent garantie over bodemverontreiniging

Moeskops eiste tijdens een rechtszaak in Den Haag meer onderzoek naar mogelijke restvervuiling op zijn bedrijfsterrein aan de Kennedylaan in Bergeijk. Het bedrijf heeft twijfels over een saneringsonderzoek van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, waaruit zou blijken dat een oude bodemverontreiniging, afkomstig van een voormalige lak- en spuitbedrijf aan de Ekkersstraat, precies voor de stoep van Moeskops bedrijf ophoudt. ,,Het is toch wel vreemd dat uit eerder onderzoek bleek dat de zogenoemde verontreinigingspluim zich onder ons bedrijfsterrein bevond en uit een later onderzoek bleek dat er niets meer aan de hand zou zijn. Zonder dat er gesaneerd is”, aldus Oerlemans.