Aantal lokalen De Enck in Oirschot mogelijk ook 's avonds open; twee plannen voor doorstart

Sociaalcultureel centrum De Enck is failliet en goeddeels dicht. In afwachting van meer structurele oplossingen zijn enkele lokalen die eigendom zijn van de gemeente nog beschikbaar voor verenigingen en gezelschappen. Het gaat om dertig uur per week, alleen overdag. De curator heeft dat mogelijk gemaakt. De gemeente ziet graag dat die ruimtes ook ’s avonds benut kunnen worden. Het gaat om verenigingslokaal ‘De Ontmoeting’ en enkele voormalige muzieklokalen. ,,Het seizoen voor veel verenigingen begint weer. Hoe kunnen we het gebruik van die ruimtes beter faciliteren, ook 's avonds? Daar zijn we over aan het nadenken”, zegt wethouder Piet Machielsen.