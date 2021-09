Aantal ZAPpers in Wintelre groeit hard

WINTELRE - Nog niet in alle kerkdorpen van de gemeente Eersel zijn zwerfafvalpakkers actief. In Wintelre groeit het aantal vrijwilligers dat jacht maakt op zwerfvuil juist erg hard.

Binnen de gemeente Eersel zijn bijna zestig zwerfafvalpakkers actief. Wintelre telt er vijftien, maar in bijvoorbeeld Knegsel doet het nog niemand. ,,Er begint ergens een fanatiek clubje waarna zich steeds meer mensen aansluiten. We willen dit eigenlijk in alle dorpen”, zegt Bernard Tholen die zich binnen de Samenwerking Kempengemeenten bezighoudt met afval. Samen met wethouder Eric Beex was hij woensdag in Wintelre om bij te praten met de vrijwilligers.

Joke Hoeks is coördinator van de Wintelrese zwerfafvalpakkers. Ze las indertijd in het dorpsblad een oproep van de gemeente om niet alleen tijdens de Landelijke Opschoondag een ronde te maken, maar ook door het jaar heen. ,,Toen kwam ik enkele enthousiastelingen tegen die toch al gingen wandelen. Die besloten om mee te doen. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een groep van vijftien.”

Grijper en zak

Het gros van deze ‘ZAPpers’ gaat bewust met grijper en zak op pad om afval te rapen. Iedereen mag gaan wanneer hij wil en mag rapen waar hij wil. ,,We hebben allemaal hetzelfde virus. Je ziet overal vuil liggen”, weet Trees Sleddens. Maar niet alleen vuil, merkte Toon Mouws. ,,Langs de Landsardeseweg vond ik ooit een snelheidsregistratie-apparaat en een gevulde boodschappentas.” Tijdens de lockdownperiode troffen de ZAPpers veel mondkapjes aan. Nu de scholen weer zijn begonnen, rapen ze veel energiedrankblikjes. Gevulde zakken mogen desgewenst bij de coördinator worden ingeleverd. ,,In het eerste jaar is nog alles bij ons ingeleverd. Dat waren 150 zakken.” Na een appje naar de gemeente worden de zakken opgehaald.

De twintigers en zusjes Naomi, Dyantha en Kyara Legius wandelen veel. ,,Ik stoor me onderweg aan het afval. Dan is het een kleine moeite om het tijdens een wandeling op te rapen”, zegt Naomi. Als enige hotspot in het dorp wordt speelterrein ’t Drieske genoemd. ,,Daar heb ik maandag nog een volle zak geraapt”, zegt Sleddens. Thuis sorteert ze de buit, want plastic flesjes leveren tegenwoordig statiegeld op. ,,Dat schenken we aan een goed doel. Daarvoor hebben we de Stichting Harapan gekozen”, zegt Ad Hoeks.

Kunstroute

De vrijwilligers zijn gevraagd om ook dagelijks een ronde over de kunstroute van LandArt Brabant in hun dorp te maken. Zes personen volgen een schema om elk drie keer de route te lopen. Ad Hoeks is een van hen. ,,Dat levert vrijwel niets op. Hooguit wat zakdoekjes die mensen onderweg zijn verloren.” Als dank voor hun activiteiten om Wintelre schoon te houden, kreeg elke ZAPper een Eerselse smulkoek. En Tholen kreeg een verzoek van de afvalrapers. Als er volgend jaar weer budget is, willen ze een hesje met de opdruk ‘vrijwilliger’.

Zaterdag is het World Cleanup Day. Vanzelfsprekend gaan dan ook de Wintelrese ZAPpers weer op pad.