Aanvraag voor elf windmolens in Reusel

Zingend op weg naar handbike­batt­le in Oostenrijk

15:55 WINTELRE - De Wintelrese Sylke van Hest (31) is afhankelijk van een rolstoel. In juni neemt ze met het team Libra Bikers deel aan een handbikebattle in Oostenrijk. Om die uitdaging te bekostigen, verzorgt ze op 17 maart met vriendinnen een muzikale middag in Hoeve De Nachtegaal in Wintelre.