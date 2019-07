Aardbeienkwekerij aan Leijenstraat in Reusel mag uitbreiden

De lucht was geklaard rond de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf van de broers Theo en Corné Lavrijsen. Bijna twintig jaar waren ze bezig om uitbreiding van hun bedrijf te onderzoeken en realiseren. De gemeenteraad van Reusel-De Mierden stemde dinsdagavond unaniem en zonder discussie in met het raadsvoorstel: de gemeente werkt mee aan uitbreiding van de aardbeienkwekerij aan de Leijenstraat in Reusel met ruim 21.000 vierkante meter. Dat komt neer op een verdubbeling van de oppervlakte van kassen op die locatie. Ter compensatie sloopt het bedrijf 5.200 vierkante meter kassen aan de Vooreind in Hulsel. Op die locatie worden voortaan aardbeitrayplanten gekweekt.