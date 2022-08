Aarde, water, lucht en vuur in beweging op groepsexpositie in Hoogeloon

HOOGELOON - Twee weekeinden lang brengen vier Hoogeloonse kunstenaars hun scheppingen samen in een groepsexpositie. Het gaat om schilderijen, keramiek- en beeldhouwwerken. De creatievelingen zijn permanent scheppend bezig om bijzondere kunstwerken te creëren in klei, hout, steen, verf en metaal.

,,Wij hebben in coronatijd niet stilgezeten, we zijn bezig gebleven met het scheppen van kunstobjecten. Die willen we aan de mensen laten zien. We hebben een behoorlijke voorraad keramiek opgebouwd dat we vaak aanvullen met metalen componenten.” Woorden van Toos Beijsens, die samen met echtgenoot Piet het ‘expositieterrein’ aan Breestraat 7 in Hoogeloon openstelt voor de groepsuitstalling.

,,Vanwege te weinig belangstelling gaat hier in Hoogeloon de kunstroute dit jaar niet door. Mijn vrouw en ik wilden toch met onze creaties ‘naar buiten’ en daarom besloten we zelf op ons eigen terrein iets te organiseren. Toevalligerwijs kregen Rutger Hangelbroek en Nathalie Gattoni hier weet van en zij meldden zich spontaan om ook mee te doen. Daarmee was deze nieuwe groepsexpositie geboren. We brengen de levenselementen aarde, water, lucht en vuur in beweging”, zo legt Piet Beijsens uit.

Plastisch en expressief

Buurtgenoot Rutger Hangelbroek gaat ook meedoen aan de expositie. ,,Vanwege de beschikbare ruimte en het dorpse karakter ben ik vanuit Oisterwijk sinds kort woonachtig in Hoogeloon en zomaar een keer spontaan binnengelopen bij Piet. Ik probeer mij plastisch en expressief te onderscheiden in mijn beeldhouwwerken. Van de ruwheid van bijvoorbeeld steen werk ik naar verfijning. En ik hou ervan om mensen te ontmoeten. Overigens is het mij opgevallen dat in de Kempen veel beeldhouwers actief zijn, misschien vanwege de nabijheid van de Kunstacademie in Arendonk.”

Ook Nathalie Gattoni, afkomstig uit Luxemburg, maar al vanaf 2015 woonachtig in Driesboom in Hoogeloon, gaat meedoen. ,,Omdat wij al contacten hadden, heb ik bij Toos en Piet aangegeven wel mee te willen doen. Het is leuk om het publiek te laten zien wat je maakt. In 2018 nam ik deel aan de kunstroute hier in het dorp, maar toen lagen de locaties nogal verspreid. Nu concentreren we alles op een plek. Dat geeft mensen ook meer tijd om rond te kijken. In tegenstelling tot Rutger probeer ik me met keramiek te onderscheiden door de fijnheid van klei om te vormen naar de ruwheid van de natuur.”

In de weekeinden van 27-28 augustus en 3-4 september is de expositie gratis toegankelijk tussen 11.00 en 17.00 uur. Bij slecht weer is er op de locatie Breestraat 7 voldoende mogelijkheid om de objecten overdekt uit te stallen.