Achter ieder klokje schuilt een verhaal

Als je niks doet, bereik je ook niks, kreeg Lemmens van huis uit mee. Samen met zijn drie broers was hij mede-eigenaar van De Houtwinkel in Bladel. Na veertig dienstjaren nam in 2007 de derde generatie de zaak over. ,,Wij werkten zes dagen in de week, de klok rond. Zo laat hier, zo laat daar. De tijd was altijd op. Ik leefde zuinig, gooide niks weg. Daar komt mijn verzamelwoede vandaan.”