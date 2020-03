Achterdocht rond dossier camping De Zwarte Bergen in Luyskgestel mag

De champagne werd nog net niet ontkurkt op het gemeentehuis. Maar dat het college van Bergeijk blij en opgelucht was, toen Werkconsult Beheer BV in het najaar van 2019 zijn plannen met de verpauperde camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel bekendmaakte, was duidelijk van de gezichten af te lezen. En waarom ook niet? Het was een droomscenario: de prachtig in de natuur gelegen maar afgegleden camping met 339 stacaravans en 290 toeristische kampeerplekken zou worden omgevormd tot luxe vakantiepark met 340 lodges, een binnenzwembad en mogelijk een hotel met honderd kamers. Werkconsult had een jaar eerder, in november 2018, de exploitatie van de camping overgenomen en zou een eindinvesteerder gaan zoeken om die plannen te verwezenlijken.