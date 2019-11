Achterstallig onderhoud sportparken Oirschot wordt aangepakt

Het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de buitensportaccommodaties heeft een lange voorgeschiedenis. De achterstanden kwamen prominent aan het licht bij het maken van de herontwikkelingsplannen voor sportpark Moorland. De verenigingen wierpen destijds tegen dat al veel eerder duidelijk was dat de sportparken niet het vereiste onderhoudsniveau hadden. Ook rond het mislukte privatiseringsproces van jaren eerder waren de problemen op tafel gekomen. Zeker is dat de gemeente jarenlang onvoldoende voor het onderhoud van sportparken heeft gereserveerd.

Goedmaken

Dorpsvisie-wethouder Esther Langens nam het beladen dossier in 2018 over van haar partijgenoot Caspar van Hoek, die uiteindelijk struikelde over dit onderwerp en zijn kandidatuur voor het nieuwe college introk. Langens toonde zich in de raadsvergadering dinsdagavond blij met de steun van de raad, maar beaamde dat er bij de clubs nog veel wantrouwen heerst richting gemeente.

,,We hebben wat goed te maken”, zei ze tegen de fracties. ,,Het privatiseringsproces van destijds heeft tot frustraties geleid. Daarna heeft het een tijd stilgelegen. Sinds anderhalf jaar zijn we weer in gesprek. We zijn nader tot elkaar gekomen, maar we moeten als gemeente nog echt aan de bak om de laten zien dat we het menen, dat we ‘zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’.”

De velden en sportparken krijgen onderhoudsniveau C. In schoolcijfers: een zes. Met dat uitgangspunt, het minimale wat nodig is, vindt er geen kapitaalsvernietiging plaats en is de geplande levensduur van de voorzieningen gewaarborgd.

Maatwerk

Bij het uitvoeren van het onderhoud zoekt de gemeente het overleg met de clubs, zo beloofde wethouder Langens. De politiek drong aan op maatwerk. Indien mogelijk moeten verenigingen zelf klussen kunnen uitvoeren om zo meer gedaan te krijgen met hetzelfde budget. Langens: ,,Als het kan willen we meewerken. Maar soms zullen de clubs dat ook zelf niet willen, omdat je als gemeente door de schaalgrootte gunstiger werk kunnen uitbesteden.”