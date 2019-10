Achtervolging op A58 eindigt in achtertuin: man (25) opgepakt

Toch perspec­tief Beerse scholen; alterna­tief dekkings­plan wordt onderzocht

30 oktober OIRSCHOT - Het is een verrassende wending in de plannen om tot een kindcentrum te komen op sportpark De Klep in de Beerzen. Het Oirschotse college ziet geen ruimte in de begroting van de komende jaren, maar een extern plan werpt nieuw licht op de zaak. Plotseling mogen de Beerzenaren weer voorzichtig hopen op een - op termijn - samengaan van de twee basisscholen, in combinatie met kinderopvang en sport.