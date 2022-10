Actie voor aankoop rolstoelbusje voor Luka: ‘Papa ik kan niet lopen, ik kan wel rolstoel rijden’

Vrees bij pluimvee­hou­ders in regio groeit: ‘Geen licht aan het einde van de tunnel’

OIRSCHOT/ASTEN-HEUSDEN – De vogelgriep grijpt wild om zich heen. In één jaar zijn bijna zes miljoen dieren afgemaakt. Met de recente besmettingen in Noord-Limburg neemt ook de vrees in deze regio toe. ,,Als je ganzen ziet overvliegen, denk je: als ze maar niets laten vallen.”

20 oktober