Actie voor de niet-lezende jeugd op Pius X-College in Bladel

,,In deze samenstelling is de samenwerking voor leesbevordering uniek te noemen in de regio, en ik denk zelfs Brabantwijd”, schat Hermans voorzichtig in. ,,Hierdoor creëren wij meer mogelijkheden om leerlingen extra goed te begeleiden. Onze focus ligt vmbo-breed; praktijkonderwijs en wereldklassen. We zitten op de goede weg.”

Aanvankelijk weinig vertrouwen

De leerkrachten hadden aanvankelijk weinig vertrouwen dat pubers aan het lezen konden worden gezet. Toch werd Hermans acht jaar geleden gestimuleerd door haar teamleider om een schoolbibliotheek op poten te zetten. Thuis is er vaak weinig ruimte tot lezen; mobieltjes, drukte en werkende ouders. Taalachterstand is een landelijk probleem. Vooral in het vmbo-basis en -kader en het praktijkonderwijs staan de seinen op oranje.

,,Ik ben blij met een gedreven contactpersoon en collega als Joke. Toegankelijk, enthousiast en overtuiging is de kracht”, zegt Verhagen. ,,Alleen dan krijg je een niet-lezer tot lezen. Laaggeletterdheid ligt op de loer. Weinig woordenschat en daardoor slecht meedraaien in de maatschappij. Met een kwartiertje lezen per dag leest men al duizend woorden, dat zijn er een miljoen per jaar.”

Leesplezier stimuleren

De kinderen kwamen niet naar de boeken toe, ontdekte Joke, dus stapte zij zelf de klassen binnen om deze te promoten en het leesplezier te stimuleren. Taalontwikkeling voor kinderen van allochtone komaf staan hoog in het vaandel bij het Pius X-College. Hermans: ,,Het college kent tientallen nationaliteiten. Een meisje uit Brazilië, dat drie jaar in Nederland woont, spreekt en schrijft goed Nederlands, dankzij het leesproject. Dat geeft ons veel voldoening.”

Verhagen vertelt over het belang van leesprojecten, waar bijvoorbeeld ook omgang met sociale media aan bod komt. Het project staat los van de mediatheek op het college, gericht op havo en vwo.

Tijdens de coronalockdown is de leesvaardigheid nog sterker teruggelopen. Verhagen en Hermans zetten dan alle zeilen bij door het aanbieden van e- en luisterboeken.

,,Van niks tot alles”, zegt Joke over haar eigen opgezette bibliotheek. ,,Hier was op school acht jaar geleden geen boek te bespeuren. Momenteel start de Nederlandse les in het Pius X-College met lezen en loopt iedere vmbo-leerling met een boek in zijn tas. Ik ben blij dat het belang van lezen serieus wordt genomen.”