Ad van de Kimmenade benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Interview Hans Huijbers neemt afscheid als ZL­TO-voorzitter: ‘De hetze tegen boeren verdampt’

30 maart Hans Huijbers neemt donderdag na bijna tien jaar afscheid als voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO. De boer uit Wintelre was voorman in een turbulente periode, waarin de agrarische sector het zwaar te verduren had.