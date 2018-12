Ad Willems is Bergeijkenaar van het jaar

Willems is voorgedragen door de leiding van het Aquinohuis. ‘Tot zijn pensioen, zeven jaar geleden, runde hij een goedlopende zaak in Bergeijk die inmiddels is voortgezet door zijn zoon. Als buurman van het Aquinohuis trok hij op een dag de stoute schoenen aan en ging er een kijkje nemen. Eerst als gast, maar al vrij snel als vrijwilliger. Inmiddels is hij al twee jaar een onmisbare rots in de branding die ge-middeld 25 uur per week werkt’, zo laat de gemeente in een persbericht weten. ‘Het maakt hem eigenlijk niet uit waar hij kan ondersteunen en voor een goed gesprek is altijd tijd. Hij leefde echt op door de dankbaarheid die hij terug ontvangt.(..) Ad nam bezoekers letterlijk bij de hand en liet ze inzien dat het leven de moeite waard is. Niets moet, maar als je meedoet dan is het veel leuker en wie wil er geen complimentjes krijgen?’