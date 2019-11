AED-netwerk dekt bijna heel Bladel

BLADEL - Bladel heeft een dekkingskaart van het aantal AED’s laten maken. Het net is dekkend. Alleen het wijkje van Distel, Pinksterbloem en Hoefblad in Hapert valt er net buiten.

Eigenlijk is wethouder Davy Jansen een tevreden man. Hij heeft een dekkingskaart laten maken van de spreiding van het aantal AED's in de gemeente. Een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat kan worden gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. De elektrische schok van een AED kan het verstoorde hartritme weer op gang brengen.

De dekking in de gemeente is uitstekend, ware het niet dat een hoekje van Hapert net buiten de kringen van de aanwezige AED's op de kaart valt. ,,In een evaluatie wilden we graag weten waar er in de gemeente AED's te vinden zijn en hoe Bladel dan scoort”, zegt Jansen. Op het Hapertse wijkje na ziet dat er dus goed uit.

In de gemeente zijn 81 defibrillatoren aanwezig. Hiervan zijn er 34 exemplaren 24 uur per dag beschikbaar. Soms hangen er AED's bij bedrijven die rond een uur of zes sluiten. Bovendien zijn er nog bedrijven die er wel een hebben, maar die niet beschikbaar stellen voor niet-personeelsleden.

Bovenmatig aantal hulpverleners

Daarnaast heeft de gemeente geïnventariseerd hoeveel vrijwillige hulpverleners er zijn die er gebruik van kunnen maken. Daarin blijkt Bladel hoog te scoren. In totaal weten er 369 Bladelnaren met een defibrillator om te gaan. ,,We wilden graag weten of we snel kunnen reageren als een Bladelnaar te maken krijgt met een hartstilstand", aldus Jansen. ,,Er zijn er bijna genoeg, op het stukje Hapert na. Verder is het verheugend dat we een bovenmatig aantal hulpverleners hebben.”