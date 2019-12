Afscheid burgemeester Eugster van Reusel: 'Ik ben geen rijdende rechter'

Was waarnemend burgemeester Jetty Eugster (64) van Reusel-De Mierden teleurgesteld toen de fusie met de buurgemeenten in de Kempen niet doorging? ,,Laat ik het zo zeggen: Ik was voorstander, maar ik droop niet af. Ik heb er niet slechter van geslapen. En ik hoor op straat in Reusel-De Mierden dat inwoners er nog steeds in geloven. Er waren ideeën over onze toekomst, maar je moet het met de werkelijkheid doen. Dat doen we nu ook."

Eugster neemt op 10 december afscheid van de gemeente. Die avond treedt de nieuwe burgemeester Annemieke van de Ven aan. Eugster was hiervoor burgemeester van Schijndel. Die functie verdween toen de gemeente opging in de nieuwe fusiegemeente Meijerijstad. De Commissaris van de Koning vroeg haar drie jaar geleden waarnemer te worden in Reusel-De Mierden. Ze zei ja. ,,Ik heb hier voor de grap wel eens tegen de politiek gezegd: Ik heb niet voor jullie gekozen en jullie niet voor mij. Toch moet een gemeente je als waarnemer ook aanstaan."

En Reusel-De Mierden deed dat ook, wil ze maar zeggen. Ze kwam met twee taken: haar zieke collega burgemeester Teurlings vervangen en de zaken op orde houden. ,,Ik denk dat dat goed gelukt is. Financieel moeten we steeds blijven kijken wat wel of niet lukt. Wij zetten de schouders eronder en daar werken we hard voor met een enthousiast team."

Laatste strohalm

Het ambt van burgemeester wordt geleidelijk aan zwaarder, ervaart ze. ,,Reusel-De Mierden is de kleinste gemeente van deze regio. Ik manifesteer mij niet als een edelachtbare, eerder als een meewerkend voorvrouw. Maar mensen verwachten soms dat de burgemeester een toverstaf heeft. Ik ben van nature goedlachs. Dan zal zij het wel oplossen, denken inwoners dan. Ik ben echter geen rijdende rechter. Je merkt nu dat alles polariseert. Voor sommige mensen lijk je een soort laatste strohalm te zijn. Maar ik zit hier in het belang van de gemeente Reusel-De Mierden en haar inwoners. Dienstbaarheid, dáár gaat het om."

Tikje eigenwijs

Er mag in de Kempen iets meer het besef komen dat het gebied deel uitmaakt van Brainport Eindhoven. ,,De Kempenaren zijn zelfstandig, gemoedelijk, een tikje eigenwijs." Maar de Kempen is niet het Arcadië van Eindhoven. ,,Hier wordt hard gewerkt en er wordt goed geld verdiend." Daarin past niet het beeld dat de vijf Kempengemeenten elkaar als vijf koninkrijkjes bejegenen. ,,We doen al veel samen, dat moet ook. Als een ambtenaar uitvalt wegens ziekte moet die vervangen worden. Als bijvoorbeeld de veiligheidsambtenaar wegvalt, kun je niet zeggen: een ramp kunnen we deze week even niet hebben."