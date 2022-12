Afscheidnemende griffier Oirschot legt bom onder samenwerking: ‘Stop samenwerking met Kempengemeenten’

De ZNAV in Heeze? Wie kent het verhaal achter deze foto?

EINDHOVEN - Een officiële bijeenkomst bij de ZNAV in 1962. Staan die letters voor de Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging die in 1962 van Eindhoven naar Heeze verhuisde? En wat was dat eigenlijk voor club? Wie heeft er gewerkt of heeft nog herinneringen of anekdotes over de ZNAV? We komen graag met lezers in gesprek. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl

