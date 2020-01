Afscheidshoeve Hoogeloon verzorgt uitvaarten zonder standaard draaiboek

Nu de Afscheidshoeve helemaal klaar is, kan het stel alle aspecten van een uitvaart verzorgen. ,,Dit moet een vertrouwde plek worden’’, zegt Ellen Gijsbers. ,,Als een overlijden in je leven komt, is het goed om te weten dat dit er ook is. Omdat we het proces helemaal in eigen hand hebben, kunnen we bieden wat de mensen willen.’’

De eigenaresse koestert zelf haar onafhankelijkheid. ,,We zijn niet afhankelijk van de standaarden in de branche en daarom kunnen we een afscheid zo persoonlijk mogelijk maken en slagvaardig zijn.’’

Emotionele momenten

Gijsbers was jarenlang directeur van een woningcorporatie. ,,Ik merkte dat ik meer had met de mensen dan met de huizen. Bij ingrijpende gebeurtenissen stond ik bij mensen aan de deur. Het boeide me om ze op emotionele momenten te helpen’’, vertelt Gijsbers.

Haar man beaamt dat. ,,Ze kan goed luisteren, maar ze weet ook van aanpakken.’’ Met de opening komt een einde aan een traject van tien jaar. Het begon met de aankoop van de boerderij aan de Groenstraat, inclusief elf hectaren landbouwgrond, inmiddels omgevormd tot natuurgebied. Er volgde een traject van vergunningen, bezwaren, ambtelijke regels en heel veel zelfwerkzaamheid. ,,De aankoop was bedoeld om hier te gaan wonen. Uiteindelijk is dit eruit voortgekomen’’, lacht Wouters. Zijn echtgenote benutte die tijd om opleidingen te volgen en ervaring op te doen om een volwaardige uitvaartverzorger te kunnen zijn.

De volledig verbouwde boerderij is nu gesplitst in ’t Voorhuys en ’t Achterhuys. Beide zijn geschikt om een overledene op te baren. Families hebben er alle ruimte en faciliteiten om in de aanloop naar de uitvaart bij hun dierbare te zijn. Daar is ook plek voor de verzorging van het lichaam. Nieuw is ’t Gasthuys met een grote ruimte voor de afscheidsbijeenkomsten en ’t Kaffee om na te praten en herinneringen te delen.

Afscheid is een dynamisch proces

,,Mensen mogen bij ons zichzelf zijn. Ze kunnen kiezen wat bij hen past’’, zegt Ellen Gijsbers. ,,Een afscheid is geen kwestie van een standaard draaiboek doorlopen. Het is een dynamisch proces. Onze taak is om dat zorgvuldig te laten verlopen, met ons hele team. Die organisatie moet tot in detail kloppen. Dan heb je ook de veerkracht om onverwachte dingen op te vangen.’’