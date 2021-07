Afsluiting viaduct Molenstraat en Veldhovensedijk Riethoven

Leerlingen Leilinde bedenken zelf activitei­ten

15 juli REUSEL – Met pijl en boog mikkend op een doel en geconcentreerd de bal volgen bij het tafelvoetbalspel. Een kind op de beweegbare stier, terwijl anderen het luchtkussen daaronder in beweging brengen. In een binnenruimte van basisschool de Leilinde in Reusel staan diverse grotere spellen waar meerdere kinderen zich op uit leven. Even de verveling tegengaan.