Afvalsorteerplaats in de buurt van chalets in brand op vakantiepark Kempervennen

Scooterrij­der gewond bij botsing met personenau­to op T-split­sing in Bergeijk

BERGEIJK - Een scooterrijder is donderdagavond in botsing gekomen met een personenauto in Bergeijk. Dat was op de T-splitsing van de Dr. Rauppstraat en de Hoek. De scooterrijder raakte gewond. De klap was zo hard, dat de scooter zwaar beschadigd raakte.

26 augustus