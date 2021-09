Afwerking N69 Westerhoven-Riethoven bijna voltooid

Ook de Keersopperdreef tussen het kruispunt met de Molenstraat in Riethoven en het voetgangersviaduct Braambos in Westerhoven is van een nieuwe asfaltlaag voorzien en langs deze fietsroute zijn op rustplekken ook al betonnen zitbanken aangebracht tussen deze fietsweg en de nieuwe N69.

In de verte is het beekdalviaduct over de Keersop ook bijna voltooid. De verwachting is dat dit najaar de gehele weg kan worden opengesteld voor het doorgaande verkeer vanaf de Luikerweg naar de A67 in Veldhoven. Het gedeelte tussen Westerhoven en de Luikerweg was voor de vakantieperiode al opengesteld. Door de afsluiting van de Westerhovenseweg in Dommelen moet het doorgaande verkeer nu richting Valkenswaard via het nieuwe N69-traject via de Luikerweg naar Valkenswaard rijden.