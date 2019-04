Afzwaaiend ZLTO-voorzitter Hans Huijbers gangmaker op eigen feest

Huijbers toonde zich in één opzicht bescheiden: hij hoefde het podium niet op. Zijn laatste woorden als voorzitter van boerenorganisatie ZLTO sprak hij paraderend tussen de bühne en de eerste rij. Soms beschouwend en filosofisch, soms haast een tirade. Het was een verhaal van de boer die wel wil, maar in de verdrukking zit. ,,Het economisch systeem blijft ons vasthouden in een tendens van schaalvergroting en sturen op kostprijs", aldus de afzwaaiend voorman. ,,En dan vragen mensen zich af waarom we nog steeds niks gedaan hebben aan de bodem en het landschap.”