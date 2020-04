Agio-fabrieken Eersel en Duizel verdwijnen; 800 banen wereldwijd geschrapt

Koningsdag-de­filé in Oirschot

9:44 OIRSCHOT - De Oirschotse brouwerij Vandeoirsprong heeft met de actie 'Koningsdag Defilé' een aangepast programma bedacht voor Koningsdag 2020. Komende maandag tussen 16.00 en 19.00 uur kan een bestelling van de brouwerij per auto worden opgehaald in de Drive Through aan Koestraat 20. Tijdens het wachten is er live muziek van de formatie RTL3, bestaande uit Remon van Voorenberghe, Toon Capel en Lennard van de Laar.