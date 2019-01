Agrofoodpluim voor Kakelhoeve Spoordonk

Laatste mis Bernadette­kerk Spoordonk op 8 juni

9:41 SPOORDONK - Op 8 juni, pinksterzaterdag, wordt de laatste mis gehouden in de Sint-Bernadettekerk in Spoordonk. Drie weken later, per 1 juli, wordt het godshuis in eigendom overgedragen aan de Spoordonkse gemeenschap om vervolgens omgebouwd te worden tot het nieuwe dorpshuis.