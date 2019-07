‘Agroforestry’ in Westerhoven: walnoot en koe gaan prima samen

Naast boerderij de Hanne Hoeve in Westerhoven lag een jaar geleden nog gewoon een vlak en groen weiland. Wie binnen keek, trof er een oude melkstal aan, die al een jaar of wat buiten gebruik was. Het bedrijf van Jan en Hanne Cremers heeft in korte tijd echter een heel ander aanzien gekregen. In de weide zijn een stuk of vijftig notenbomen volop aan het groeien. Midden tussen de hoog opschietende klaverbloemen, die zorgen voor een vruchtbare bodem waarop de walnoot goed gedijt. In de melkstal van weleer staat een nu nog wat provisorische machine, die zo'n veertig kilo noten per uur kan kraken. En waar uiteindelijk een kraakheldere, gelige walnotenolie uit sijpelt. ,,Je moet er niet in bakken", benadrukt Hanne Cremers. ,,Maar het is heerlijk over salades en pasta, of bij de aardappels.”